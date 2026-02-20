Spionage-Serie für BBC und ZDF: Jannis Niewöhner spielt Stasi-Offizier

Ein gefährliches Dreieck

Im Zentrum der Handlung steht die 24–jährige Martha, eine verdeckte Agentin des britischen Geheimdienstes MI6. Umgeben von Feinden und ständig in Gefahr aufzufliegen, versucht sie, dem neuen Stasi–Chef Friedrich zu entgehen. Doch dann taucht auch noch der draufgängerische und unverschämt attraktive CIA–Agent Aaron Neeland auf, der sich unter dem Decknamen Kurt Fischer in der Stadt bewegt. Martha gerät zwischen die beiden Männer – und wird von einem gefährlichen Verlangen überrascht, das in diesem Dreiecks–Spiel des Kalten Krieges alles auf den Kopf stellt. Die Gefahr, enttarnt oder verhaftet zu werden, ist dabei noch das geringste Problem: Sich zu verlieben und verletzlich zu zeigen erscheint der Agentin weitaus bedrohlicher.