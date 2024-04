Spitzenkoch Christian Henze: Seine besten Tipps für Kochanfänger

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Vorteile des Kochens zu Hause im Vergleich zum Essen im Restaurant oder zu Fertiggerichten?

Henze: Das Allerwichtigste beim Kochen zu Hause ist die Kommunikation in der Familie, das Beisammen sein beim Essen, die Freude und Emotion. Denn gemeinsame Zeit am Esstisch ist unentbehrlich – auch bei mir zu Hause. Das Gefühl in einem Restaurant wird nie das Gleiche sein. So auch die Freude am Kochen und beim Servieren der selbst zubereiteten Gerichte.