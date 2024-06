«Splash! - Das Promi-Pool-Quiz»: Diese Stars stürzen sich ins Wasser

Jeweils fünf Promis treten in insgesamt acht Teams bei dem Wissensbattle gegeneinander an und kämpfen um die Höchstprämie von 25.000 Euro. Im «Team der Rosen» sind ehemalige «Bachelor»– und «Bachelorette»–Teilnehmer am Start: Mimi Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlović und Dominik Stuckmann. Konkurrenz bekommen sie vom «Team VIP Bereich», in dem die Realitystars Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco und Cora Schumacher antreten.