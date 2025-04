Spontane Aktion: Bianca Heinicke lässt sich Nasenpiercing stechen

Das Video zeigt sie beim Ausfüllen des Anamnesebogens bis hin zum Stechen ihres Nasenpiercings. Tapfer lässt sie die Prozedur über sich ergehen, am Ende ziert ein goldener Ring ihre Nase. «Jetzt fühle ich mich richtig cool mit so einem Nasenpiercing, finde ich gut», zeigt sie sich mit Blick in den Spiegel zufrieden mit dem Ergebnis. Das Video verrät zudem, dass es für das Duo dann auch noch auf die Tattoo–Liege ging. Heinicke hat sich offenbar am Arm und am Bein eines stechen lassen, Details dazu verrät sie nicht.