Sport statt Santa: Die TV-Events zu Weihnachten und Silvester

Zwischen den Feiertagen kehrt für viele Menschen Ruhe ein – sportlich gilt das allerdings nicht. Rund um Weihnachten und den Jahreswechsel läuft der internationale Sportbetrieb auf Hochtouren. Zahlreiche Ligen und Wettbewerbe nutzen die hohe Aufmerksamkeit dieser Zeit für Traditionsspiele, Spitzenduelle und Klassiker, die sich fest im Kalender etabliert haben. Fans müssen also auch während Plätzchen und Familienbesuchen nicht auf Live–Sport verzichten.