Sportlich durch die Nachsaison: Pistenvergnügen bis nach Ostern

Skifahren an Ostern

Weil das kommende Osterfest relativ früh im Kalender liegt, haben die Lifte in den Dolomiten dieses Jahr sogar noch am Osterwochenende selbst geöffnet. Ostersonntag ist am 1. April, während der generelle Liftbetrieb erst am 7. April endet. Einige kleinere Skigebiete in der Region schliessen jedoch schon eine Woche früher, weshalb man sich am besten auf den Seiten von Dolomiti Superski informiert. Die Sellaronda ist allerdings bis 7. April befahrbar, in den schneesicheren Gebieten Kronplatz und Arabba sind die Lifte sogar noch zwei Wochen länger in Betrieb.