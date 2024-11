Sportlich: Prinz Harry spielt in Vancouver mit Schülern Sitzvolleyball

Der Prinz befindet sich derzeit in Vancouver, um Werbung für die von ihm gegründeten Invictus Games zu machen. Diese finden 2025 vom 8. bis 16. Februar in Vancouver und Whistler statt. Bei der letzten Werbetour im Februar war noch Herzogin Meghan an seiner Seite. Diesmal kam sie nicht mit nach Kanada. Sie wurde stattdessen am vergangenen Donnerstag beim Feiern in Los Angeles im Restaurant «Gjelina» fotografiert. Dort unterstützte sie den Launch einer neuen Haarwellness–Serie ihrer Freundin und A–Promi–Friseurin Kadi Lee, an der sie als Investorin beteiligt ist. Dass sich das Herzogspaar in den vergangenen Monaten häufiger bei getrennten Terminen zeigt, sorgt in den Medien immer wieder für Spekulationen über ihre Ehe.