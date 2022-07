Sportlich schick: So tragen wir Poloshirts im Sommer

Wer mit Mode nicht viel am Hut hat, verbindet sie zumeist mit Sportarten wie Tennis oder Golf. Dabei sind Poloshirts inzwischen zum treuen Alltagsbegleiter mutiert. Die T-Shirts mit schickem Kragen haben in den vergangenen Wochen den Weg in viele Kleiderschränke und Modeboutiquen gefunden. Kein Wunder: Dank ihrer verschiedenen Schnitte, Farben und Materialien passen sie zu nahezu jedem Style.