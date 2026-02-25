Sportmoderatorin Laura Papendick ist wieder schwanger

Freudige Nachrichten aus der Sportredaktion von RTL: Moderatorin Laura Papendick (37) ist erneut schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Hindersmann (37) erwartet sie im Sommer ihr zweites Kind.
Papendick ist überglücklich
«Wir sind unglaublich glücklich und geniessen diese besondere Phase sehr. Es ist ein grosses Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein», schwärmt die 37–Jährige gegenüber RTL. Ihre Schwangerschaft machte sie auch in einem Clip auf Instagram öffentlich. Darin sind nicht nur ihr Partner und ihr gemeinsamer Sohn zu sehen – auch ihr Babybauch ist bereits deutlich zu erkennen. Dazu schrieb sie schlicht: «We kept a little secret.»
Seit 2021 mit Alexander Hindersmann liiert
Papendick ist seit 2021 mit Alexander Hindersmann liiert. Er gewann 2018 die RTL–Show «Die Bachelorette». Im Juni 2023 wurden die beiden Eltern eines Sohnes.
Zwischen Fussball–Abenden und Motorsport
Papendick zählt seit 2021 zu den bekanntesten Gesichtern im Sportteam von RTL Deutschland. Unter anderem moderiert sie die Live–Übertragungen der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League bei RTL und steht auch bei Spielen der deutschen Fussball–Nationalmannschaft vor der Kamera. Zudem führt sie durch Motorsport–Events.