Sportreporter Jörg Wontorra war im spanischen Knast

Was war bei Jörg Wontorra passiert?

Wontorra sei dem Bericht zufolge wegen eines Golfspiels zwischen Sport–Journalisten und ehemaligen Profifussballern, das er organisiere, in Marbella. Als er in der spanischen Stadt in einem Hotel eincheckte, sei offenbar ein Alarm ausgelöst worden. Am Morgen sei er von Polizeibeamten festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden.