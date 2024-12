«Sportschau» gerettet? ARD sichert sich Bundesliga-Rechte

Die Rechte für die Live–Übertragungen im Pay–TV hat die DFL bereits vergeben. DAZN luchste dabei Sky die Bundesliga–Konferenz am Samstag ab. Sky behält dafür die Rechte an den einzelnen Spielen am Samstag sowie der Partie am Freitagabend. Die Sonntagsspiele zeigt wiederum DAZN.