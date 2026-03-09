«Sportschau»-Moderatorin Lea Wagner zeigt ihren Babybauch im TV

Kolleginnen senden Glückwünsche

Die ARD–Moderatorin hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zuletzt war sie im Februar während der Olympischen Winterspiele in Mailand im Einsatz. Laut Medienberichten erzählte sie, dass das Baby Ende des Sommers zur Welt kommen soll: «Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf – und dann wartet im Sommer nach der Fussball–Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs.»