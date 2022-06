Sportübertragungen per Stream: Für wen sich welches Angebot lohnt

Formel 1

Die komplette Formel-1-Saison können Motorsport-Fans auf Sky als Teil der Pakete Sky Sport oder Sky Sport und Bundesliga verfolgen - und zwar vom ersten freien Training am Donnerstag über das Qualifying am Samstag und den jeweiligen Grand Prix am Sonntag. Vier Rennen können F1-Fans jedoch auch gratis streamen, nämlich über den Livestream von RTL+. RTL hat sich die Übertragungsrechte für vier Rennen der aktuellen Saison gesichert, drei davon stehen in der laufenden Saison noch aus: Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November). Das komplette F1-Paket bei Sky lohnt sich wohl nur für diejenigen, die vorhaben, die ganze Saison zu verfolgen. Wer nur ab und zu dabei sein möchte, begnügt sich mit den Free-TV-Übertragungen von RTL oder bucht einzelne Rennen per Sky Ticket.