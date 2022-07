Mit Blick auf die Bikini-Saison ist die Motivation in Sachen Sport aktuell wieder gross. Wer allerdings einfach drauf los trainiert, riskiert Unfälle und Verletzungen. Professor Dr. Sven Ostermeier, leitender Orthopäde und Sportmediziner der Gelenk-Klinik Gundelfingen, empfiehlt, die «persönlichen Grenzen nicht einfach zu ignorieren». Welche Verletzungen am häufigsten vorkommen und was nach einem Sportunfall zu tun ist, verrät der Experte im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.