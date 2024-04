Spotify kommt bei Taylor-Swift-Rekorden kaum noch hinterher

Als Swifts neues Werk an jenem Freitag die Marke von 200 Millionen Streams überschritt, sah sich Spotify veranlasst, diesen unglaublichen Rekord umgehend bekanntzugeben. Noch nie hatte ein Album an nur einem Tag so viele Aufrufe bekommen – noch nicht einmal Taylor Swift selbst, die in den Jahren 2022 und 2023 mit «Midnights» und «1989 (Taylor's Version)» bereits neue Streaming–Bestmarken gesetzt hatte.