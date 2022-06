Spotify-Prognose: Das werden die Sommerhits des Jahres

Weitere Songs, die die nächsten drei Monate laut Spotify rauf- und runtergespielt werden: «Amazing» von Rex Orange County, «Ferrari» von James Hype und Miggy Dela Rosa, «First Class» von Jack Harlow, «F.N.F. (Let's Go)» von Hitkidd und GloRilla, «Last Last» von Burna Boy, «No One Dies From Love» von Tove Lo, «Ojitos Lindos» von Bad Bunny, «Potion» von Calvin Harris, «Provenza von Karol G, »She Had Met A Heads Carolina« von Cole Swindell, »Something in the Orange« von Zach Bryan, »Sunroof« von Nicky Youre und dazy und »The Dress" von Dijon.