Spotify: The Weeknd stellt Rekord auf

The Weeknd (33) ist der erste Musiker in der Geschichte von Spotify, der monatlich 100 Millionen Hörer hat. Das hat der Streamingdienst nun verkündet. In einem Social-Media-Beitrag dazu heisst es: «Es ist offiziell: Am 27. Februar war The Weeknd der erste Künstler in der Spotify-Geschichte, der 100 Millionen monatliche Zuhörer erreichte.» Der 33-Jährige hält bereits den Rekord des meistgespielten Songs aller Zeiten auf Spotify: Der Hit «Blinding Lights» wurde 3,4 Milliarden Mal abgespielt.