Sprachen lernen ohne Apps: Tipps für den schnellen Erfolg

Von Beginn an realistische Ziele setzen

Wer erwartet, nach einer Woche Lernen bereits eine fliessende Unterhaltung mit einem Muttersprachler führen zu können, der dürfte schnell enttäuscht sein. Sinnvoller ist es - gerade am Anfang - realistisch vorzugehen. Vor allem Sprachen, für die man eine andere Schrift lernen muss, verlangen viel Aufwand und Energie. Deshalb gilt es, sich in kleinen Schritten immer weiter nach vorne zu arbeiten. Ein Kalender kann dabei helfen, festzuhalten, bis wann man eine bestimmte Lektion bearbeitet haben will. Wenn die ersten Etappen erfolgreich verlaufen, bietet es sich an, das Pensum Stück für Stück zu steigern. Eine Überforderung sollte jedoch vermieden werden, Sprachen lernen soll immer noch Spass bereiten.