Sprang in Dallas auf das Auto: Kennedy-Leibwächter Clint Hill ist tot

Clint Hill (1932–2025), der Secret–Service–Agent, der nach den tödlichen Schüssen auf John F. Kennedy (1917–1963) auf die Präsidenten–Limousine sprang, ist tot. Er starb am 21. Februar im Alter von 93 Jahren, wie unter anderem «CBS News» berichtet. Hill starb demnach in seinem Zuhause in Belvedere, Kalifornien.