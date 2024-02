Sprungbrett «GNTM»: Diese Ex-Kandidatinnen machten Karriere

Die Models

Barbara Meier (37 ) konnte 2007 den Sieg der ProSieben–Castingshow für sich verbuchen. Seitdem ziert sie Zeitschriftencover und hat sich als Model etabliert. Bekannt wurde sie auch durch zahlreiche Kampagnen, zum Beispiel für die Haarpflegeserie Pantene Pro–V oder das Modehaus C&A. Neben ihrer Modelkarriere ist Barbara Meier auch als Schauspielerin aktiv: 2010 war Meier zum ersten Mal in einer Filmrolle zu sehen und spielte die Rolle des gehörlosen Mediums Morgana für den ProSieben–Mystery–Thriller «Schreie der Vergessenen». Im Jahr darauf folgte eine Grundausbildung an der New York Filmacademy. Neben kleineren Rollen in Fernsehfilmen war sie auch in Episodenhauptrollen diverser ZDF–Krimireihen, Kurzfilmen und an der Seite von Christiane Hörbiger (84) zu sehen. Noch 2020 sah man Meier in dem Romantik–Drama «Endless – Nachricht von Chris» in einer internationalen Filmproduktion. Privat hat das Model mittlerweile zwei Kinder, Marie–Therese (3) und Emilia Elise (1), und ist mit dem österreichischen Unternehmer und Filmproduzenten Klemens Hallmann (48) verheiratet.