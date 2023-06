«Squid Game»: Das sind die Schauspieler der neuen Staffel

In der nächsten Staffel geht es in «Squid Game» wie auch schon in der ersten um ein mörderisches Spiel, bei dem Menschen in Notlagen viel Geld gewinnen können oder aber sterben müssen. Die erste Staffel hatte 2021 einen Hype ausgelöst, der seinesgleichen suchte. Mehr als die Hälfte aller Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen haben die Serie gesehen.