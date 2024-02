«Squid Game»: Erste Bilder und kurzer Clip zur zweiten Staffel sind da

Ein rund dreiminütiges Video gibt Eindrücke aus Produktionen des Streamingdienstes, die in diesem Jahr erscheinen werden. Den absoluten Kracher bekommen Serien– und Filmfans allerdings erst gegen Ende des Clips gezeigt. Gi–Hun, die von Lee Jung–jae (51) gespielte Hauptfigur der ersten Staffel, ist in wenigen Aufnahmen offenbar an einem Flughafen zu sehen und bekommt einen mysteriösen Anruf. «Sie werden die Entscheidung, die Sie getroffen haben, bereuen», klingt aus dem Hörer. Gi–Hun antwortet bestimmt: «Ich werde Sie finden, egal was es kostet.»