«Squid Game»: Erster Trailer zum Finale der Netflix-Serie erschienen

Riesiger Netflix–Erfolg

Auch die zweite Staffel von «Squid Game» erwies sich – wie die Serienpremiere – bei Erscheinen im Dezember letzten Jahres als riesiger Erfolg. Laut Netflix brach Season zwei den Rekord für die meisten Aufrufe einer Serie in der Premierenwoche. In nur drei Tagen stieg Staffel drei zudem in die ewige Bestenliste der populärsten nicht–englischsprachigen Serien des Streamingdienstes auf.