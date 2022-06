«Squid Game»-Fortsetzung: Netflix gibt grünes Licht

Rotes Licht - Grünes Licht. Mit einem Wortspiel, das auf eine mörderische Challenge in «Squid Game» verweist, verkündete Netflix die Bestellung neuer Folgen. Bei dem gleichnamigen Kinderspiel erschiesst eine überdimensionale Puppe die Kandidaten, die nicht rechtzeitig in der Bewegung einfrieren. Die Figur wurde zu einem Markenzeichen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Also taucht sie auch folgerichtig in dem kleinen Teaser auf.