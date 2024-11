«Squid Game»-Macher mit Details zur Fortsetzung: «Zurück in die Hölle»

Am 26. Dezember dieses Jahres geht die erfolgreichste Serie der bisherigen Netflix–Geschichte weiter. Nach langer Wartezeit erscheint an diesem Datum die zweite Staffel von «Squid Game». Serienschöpfer Hwang Dong–hyuk (53) und Hauptdarsteller Lee Jung–jae (51) haben gegenüber dem «Hollywood Reporter» nun Details zu den neuen Episoden verraten. So sagte der Emmy–prämierte Hauptdarsteller, dass sich für ihn die Rückkehr ans Set angefühlt habe, «als würde ich in die Hölle zurückgezogen werden».