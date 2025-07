«Squid Game»: Staffel drei angelt sich beeindruckenden Netflix-Rekord

Zum Vergleich: Auf Platz zwei der nicht–englischen Produktionen befindet sich die neue spanische Serie «Olympo», die es im selben Zeitraum auf nur 6,9 Millionen Zugriffe (etwa 44 Millionen Stunden) gebracht hat. Und auch englischsprachige Serien wie «The Waterfront» und «Ginny & Georgia» kamen an die «Squid Game»–Zahlen nicht annähernd heran. Der Hype um das Finale hat zudem offenbar dazu geführt, dass einige Personen die Serie in ihrer Gänze wieder– oder nachholten. Denn auf Platz sechs und Platz drei befinden sich in der nicht–englischen Topliste für die vergangene Woche die erste und die zweite Staffel.