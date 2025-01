«Squid Game»: Teaser zur dritten Staffel - Starttermin verraten?

68 Millionen Mal wurde die neue Staffel nach Angaben von Netflix angesehen und führte damit die Liste der nicht–englischsprachigen Serien an. In 92 Ländern landete «Squid Game» auf Platz eins. Zudem ist sie die Serie mit den meisten Aufrufen in der Startwoche und wirft «Wednesday» damit vom Thron, die mit ihrer ersten Staffel 2022 in den ersten sieben Tagen auf 50,1 Millionen Aufrufe kam.