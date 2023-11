«Squid Game: The Challenge»: Ist die Netflix-Serie viel zu makaber?

Die ersten fünf Folgen von «Squid Game: The Challenge» starten am 22. November auf Netflix. Vier weitere Episoden folgen am 29. November, bevor am 6. Dezember die finale Folge der Show veröffentlicht wird. Netflix hat vorab erklärt, dass einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Staffelfinale mit Sicherheit das Preisgeld gewinnen wird. Zudem soll es sich um die höchste Gewinnsumme in der Geschichte des Reality–TVs sowie von Game– und Spielshows handeln.