«Squid Game - The Challenge»: Reality-Gameshow auf Netflix geht weiter

Das man eine erfolgreiche Serie auch als Reality–Gameshow adaptieren kann, hat Netflix mit «Squid Game: The Challenge» bewiesen. Pünktlich zum grossen Finale der Show am Donnerstag (7. Dezember) hat der Streamingdienst angekündigt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Mutige «Squid Game»–Fans können sich ab sofort für eine Teilnahme an der Gameshow bewerben. Auf dem Spiel steht wie bereits in Staffel eins ein Gewinn von 4,56 Millionen US–Dollar.