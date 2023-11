«Squid Game: The Challenge»: Teilnehmer drohen mit Klage

Seit dem 22. November sind bei Netflix die ersten fünf Folgen der Reality–Show «Squid Game: The Challenge» zu sehen. Das Format ist dem Serien–Megaerfolg «Squid Game» nachempfunden. Nach vorangegangenen Medienberichten über schwierige Bedingungen am Set des Reality–TV–Wettbewerbs, in dem 456 Spielerinnen und Spieler um ein Preisgeld von 4,56 Millionen US–Dollar kämpfen, erheben bislang zwei Kandidaten erneut Vorwürfe und fordern eine Entschädigung.