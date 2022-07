Bei den Comedy-Serien treten «Abbott Elementary», «Barry», «Curb Your Enthusiasm», «Hacks», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Only Murders In The Building», «Ted Lasso» und «What We Do in The Shadows» an. Als beste Mini- oder Anthologie-Serie können «Dopesick», «The Dropout», «Inventing Anna», «Pam & Tommy» oder «The White Lotus» als Sieger aus dem Rennen um die Auszeichnung hervorgehen.