«Squid Game» und mehr: Die Serien-Highlights im Dezember

Die Show handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die zu einem unerwarteten Abenteuer aufbrechen, und auf ihrer Reise zu den Sternen auf so schillernde Charaktere wie den schlitzohrigen Machtnutzer Jod Na Nawood (Jude Law, 51) oder den Droiden SM 33 (Sprecher im Original Nick Frost, 52) treffen. Empfehlenswerte neue «Star Wars»–Produktion des «Spider–Man: No Way Home»–Machers Jon Watts (43), die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene begeistern dürfte.