St. Patrick's Day: Die Welt feiert Irlands Nationalfeiertag

Dass es sich bei der verehrten Person nur um einen einzelnen Menschen gehandelt hat, bezweifeln einige Historiker. Alternativ könnte die Legende des Schutzpatrons die zweier Einzelpersonen vereinen. Der 17. März ist heute nicht nur in der Republik Irland und in Nordirland ein gesetzlicher Feiertag, sondern etwa auch in der im östlichen Kanada gelegenen Provinz Neufundland und Labrador sowie in Montserrat, einem britischen Überseegebiet.