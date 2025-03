St. Patrick's Day: Prinzessin Kate begeistert mit Soloauftritt

Die Ehefrau von Prinz William (41) besuchte in ihrer Rolle als Ehren–Regimentskommandeurin der Irish Guards die Wellington–Kaserne in London und knüpfte damit an eine lange königliche Tradition am wichtigsten irischen Feiertag an. In einem dunkelgrünen Mantel von Alexander McQueen, kombiniert mit einer farblich passenden Kopfbedeckung und einer Kleeblatt–Brosche, präsentierte sich Kate bei ihrem Soloauftritt bestens gelaunt.