St. Pauli besiegt Dortmund: So feiern die Promifans den Pokal-Triumph

Als glühender Anhänger von St. Pauli gilt der ewige «TV total»-Praktikant Elton (50). In einer Instagram-Story feiert der Moderator den Sieg seines Teams, zeigt sich «am Morgen danach» - wohl vor lauter Party am Vorabend - recht müde dreinblickend und will ganz nebenbei die sportliche Zukunft von BVB-Superstar Erling Haaland kennen: «Haaland spricht endlich Klartext über seine Zukunft. ‹Ich will bei St Pauli spielen.›»