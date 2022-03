Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Ex-König Juan Carlos ein

Juan Carlos seit 2020 im Exil

Juan Carlos lebt seit 2020 im Exil. Dass das frühere Staatsoberhaupt nicht mehr im Lande ist, hatte der Palast am 3. August 2020 bekannt gegeben. Auf der offiziellen Seite wurde ein Schreiben veröffentlicht, indem der Ex-König seine Ausreise erklärte. Nachdem im Juni vom spanischen Obersten Gerichtshof ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war, in dem es unter anderem um seine Verwicklung in die oben genannte Korruptionsaffäre ging, wollte er laut eigenen Angaben durch seine Abreise grösseren Schaden vom Ansehen des Palastes abwenden.