Staatsanwaltschaft über Sean «Diddy» Combs: «Er ist nicht Gott»

Nach sieben zermürbenden Wochen erreichte der Prozess gegen Hip–Hop–Mogul Sean «Diddy» Combs (55) am Freitag in New York seinen vorläufigen Höhepunkt. Verteidiger Marc Agnifilo hielt im Gerichtssaal ein theatralisch anmutendes Schlussplädoyer, wie das US–Magazin «Variety» berichtet. «Es braucht viel Mut, um freizusprechen», sagte er den Geschworenen eindringlich. Die müssen nun ab kommender Woche über Vorwürfe des Sexhandels, der Erpressung und des Transports zur Prostitution entscheiden – bei einer Verurteilung droht Combs lebenslange Haft.