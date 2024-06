Staatsanwaltschaft will Xavier Naidoo wegen Volksverhetzung belangen

Die Vorwürfe wiegen schwer: «Ihm wird zur Last gelegt, im März 2021 über einen Telegram–Kanal den Holocaust leugnende und antisemitische Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit einem Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben.» Schon vor rund einem Jahr sei bereits «gegen ihn wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, ebenfalls Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben» worden. Beide Strafverfahren sollen nun miteinander verbunden werden – darüber müsse nun das Landgericht entscheiden, ehe es zur Eröffnung des Hauptverfahrens kommen kann.