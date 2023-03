Staatsbankett in Berlin: König Charles will Motsi Mabuse kennenlernen

König Charles ist ein Fan

Motsi Mabuse ist nicht nur in Deutschland ein Star. Seit 2019 ist sie auch in der Jury der britischen Originalsendung von «Let's Dance», «Strictly Come Dancing». Charles und Camilla sollen grosse Fans der Show sein. Erst im vergangenen Jahr wurde gemunkelt, dass eine Live-Episode im Buckingham Palast gedreht wird. Laut «The Sun» soll es damals Gespräche zwischen BBC und den Royals gegeben haben. Berichten zufolge wollten Charles und Camilla die Ausgabe sogar selbst moderieren und auch einen Tanz aufs Parkett bringen. Realisiert wurden diese Pläne bislang allerdings noch nicht. Vielleicht hilft das Treffen in Berlin dem Projekt auf die Sprünge?