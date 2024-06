Staatsbankett in Paris: Salma Hayek im gewagten Spitzenkleid

Hollywood–Star Salma Hayek (57) hat beim Staatsbankett im Élysée–Palast zu Ehren von US–Präsident Joe Biden (81) und der First Lady Jill Biden (73) einmal mehr ihren Sinn für Mode unter Beweis gestellt. Die Schauspielerin zeigte sich am Samstagabend (8. Juni) in Paris in einem gewagten dunkelblauen Spitzenkleid, in dem sie neben ihrem Ehemann François–Henri Pinault (62) posierte.