Staatsbankett in Prag: Königin Máxima glänzt in One-Shoulder-Robe

König Willem–Alexander reist frühzeitig nach Hause

Am Dienstag war das Königspaar am Václav–Havel–Flughafen in Prag gelandet. Der Staatsbesuch soll «das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern stärken», erklärten die Royals in einem Instagram–Beitrag. Eigentlich sollte das Königspaar gemeinsam bis Donnerstag in Tschechien bleiben. Doch es wurde kurzfristig mitgeteilt, dass König Willem–Alexander «aufgrund der politischen Lage in den Niederlanden nach dem Programm des ersten Tages des Staatsbesuchs in die Niederlande zurückkehren» werde.