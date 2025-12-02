Staatsbankett in Suriname: König Willem-Alexander macht Fussballscherz

Der Auftakt erfolgte volksnah: Das Königspaar lief durch die Menschenmenge hindurch zum Saal. Die Königin hatte sich dabei bei ihrem Mann eingehakt und lachte den Anwesenden immer wieder herzlich zu. Máxima trug dazu ein langes, tailliertes, bronzefarbenes Kleid. Es hatte einen tiefen Ausschnitt und bodenlange Schals an den Schultern. Während des Staatsbanketts wurde auf die Verbindungen zwischen den Ländern angestossen. Der niederländische Palast veröffentlichte Aufnahmen von dem Abend und einen Auszug aus der Rede des Königs. «Es freut uns sehr, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Suriname in den letzten Jahren über eine breite Front enger geworden ist.»