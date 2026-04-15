Staatsbesuch bei Donald Trump: Besondere Ehre für König Charles

Der Besuch des britischen Monarchen fällt in eine heikle politische Phase. Trump hatte zuletzt wiederholt den britischen Premierminister Keir Starmer (63) und seine Regierung dafür angegriffen, dass sie die US–Offensive gegen den Iran nicht uneingeschränkt unterstützen. In Grossbritannien ist darüber diskutiert worden, ob Charles unter solchen Umständen überhaupt in die USA reisen sollte, bevor der Palast den Besuch im März bestätigte. Als Monarch ist Charles verpflichtet, sich aus der Politik herauszuhalten.