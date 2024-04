Staatsbesuch in Amsterdam: Letizia und Máxima beweisen Mut zur Farbe!

Royales Aufgebot in den Niederlanden: König Felipe VI. (56) und Königin Letizia (51) von Spanien sind für den bereits im Februar angekündigten Staatsbesuch in Amsterdam eingetroffen, wo sie am Mittwoch von König Willem–Alexander (56) und Königin Máxima (52) mit einer Zeremonie auf dem Dam–Platz begrüsst wurden.