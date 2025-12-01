Staatsbesuch in Suriname: Königin Máxima strahlt im Spitzenkleid

Doch zunächst empfingen begeisterte Schulkinder mit Fähnchen die niederländischen Royals, wie ein Instagram–Clip zeigt. In dem Beitrag wurden auch die weiteren Programmpunkte des Tages zusammengefasst: "Während der Begrüssungszeremonie im Präsidentenpalast wurden die Nationalhymnen gespielt und der König begrüsste die Ehrenwache. Die Delegationen beider Länder sprachen miteinander über die umfassende Zusammenarbeit.

Es wurden Erklärungen unterzeichnet.« Die Gäste legten zudem einen Kranz an der Statue von Mama Sranan nieder, die »Mutter Suriname" symbolisiert.