Staatsbesuch: König Charles III. empfängt Japans Kaiser Naruhito

Nach einer Inspektion der Ehrengarde durch den Kaiser und den König ging es per Kutsche und vorbei an zahlreichen Schaulustigen in Richtung Buckingham Palast. Auf dem weiteren Programm für den ersten offiziellen Tag der Reise – Naruhito und Masako waren schon vor wenigen Tagen eingetroffen – stand zudem ein Besuch des Kaiserpaares in der berühmten Westminster Abbey sowie am Abend ein von Charles veranstaltetes Staatsbankett, bei dem der britische Monarch und der japanische Kaiser Reden halten werden.