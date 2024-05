Stacheliger Look: Anya Taylor-Joy überrascht mit diesem Vintage-Outfit

Das etwas andere Vintage–Outfit: Für ihren neuesten Look auf dem roten Teppich hat Anya Taylor–Joy (28) tief in den Mode–Archiven gekramt. Schliesslich präsentierte sie am Donnerstag (2. Mai) bei der Premiere von «Furiosa: A Mad Max Saga» in Sydney ein Outfit, das definitiv mit der Extravaganz ihrer aktuellen Filmhauptrolle mithalten kann.