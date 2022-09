Städte der Superlative: Diese futuristischen Projekte sind in Planung

Telosa: Ein Utopia in der amerikanischen Wüste

USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es so schön heisst. Geht es nach dem Milliardär Marc Lore (51) soll dieses Potential in eine Mega-City gesteckt werden. Telosa, dessen Name aus dem Griechischen kommt, bedeutet «höchstes Ziel». Bis 2030 soll sie 50.000 Menschen inmitten der Wüste ein Zuhause bieten. Wo genau in den Vereinigten Staaten die Stadt stehen soll, steht noch nicht fest: 36 Bezirke von Nevada, Arizona und Utah könnten jedenfalls Teil des Projekts werden. Kostenpunkt: 400 Milliarden Euro.