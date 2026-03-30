Staffel zwei schon in Arbeit: Darum eilt es beim «Harry Potter»-Dreh

Die neue «Harry Potter»–Serie sorgt schon für viel Wirbel, bevor sie überhaupt angelaufen ist. HBO–Chef Casey Bloys erklärte der Zeitung «The Times», dass der Sender bereits an der zweiten Staffel der mit Spannung erwarteten TV–Show arbeitet.
«Unser Ziel ist es, keine allzu grosse Pause entstehen zu lassen, vor allem, weil die Kinder ja wachsen», sagte Bloys demnach. «Es wird keine jährliche Serie werden; das Projekt ist zu gross und zu umfangreich. Aber die Autoren schreiben gerade an der zweiten Staffel.»
Erste Staffel kommt Weihnachten 2026
In der HBO–Serie spielt der 2014 geborene Dominic McLaughlin die Titelrolle des Harry Potter. An seiner Seite sind die etwa gleichaltrigen Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger zu sehen. Zur Besetzung gehören unter anderem ausserdem John Lithgow als Albus Dumbledore, Paapa Essiedu als Severus Snape, Janet McTeer als Minerva McGonagall oder Nick Frost als Rubeus Hagrid.
Die Serie verspricht eine originalgetreue Adaption der sieben Romane von J. K. Rowling zu werden, wobei jede Staffel einem Buch folgt. Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur ersten Staffel zeigte bereits ikonische Momente aus dem ersten Band der Reihe, «Der Stein der Weisen», darunter Harrys Erhalt des Zulassungsbriefs für Hogwarts oder seine Begegnung mit Ron im Hogwarts–Express.
Rekord für den ersten Trailer
Der Trailer hatte vergangene Woche innerhalb der ersten 48 Stunden nach Erscheinen bereits einen Rekord aufgestellt. Der Clip hat plattformübergreifend mehr als 277 Millionen Aufrufe erreicht und ist damit der meistgesehene Trailer in der Geschichte von HBO und HBO Max. Das berichtete unter anderem «The Hollywood Reporter».
Die erste Staffel der «Harry Potter»–Serie soll an Weihnachten 2026 anlaufen, wird acht Episoden umfassen und laut Mitteilung exklusiv bei HBO Max abrufbar sein, auch in Deutschland.