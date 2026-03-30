Staffel zwei schon in Arbeit: Darum eilt es beim «Harry Potter»-Dreh

Die Serie verspricht eine originalgetreue Adaption der sieben Romane von J. K. Rowling zu werden, wobei jede Staffel einem Buch folgt. Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur ersten Staffel zeigte bereits ikonische Momente aus dem ersten Band der Reihe, «Der Stein der Weisen», darunter Harrys Erhalt des Zulassungsbriefs für Hogwarts oder seine Begegnung mit Ron im Hogwarts–Express.