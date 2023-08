Staffelfinale bei «Grey's Anatomy»: Wird Teddy überleben?

Auch Maggie (Kelly McCreary, 41) ist im Staffelfinale noch einmal zu sehen. Sie verliess erst vor Kurzem das Grey Sloan für ihren Traumjob in Chicago und liess ihren Ehemann Winston Ndugu (Anthony Hill) zurück. Vor der Preisverleihung, beide sind gemeinsam nominiert, landen sie im Bett. Ihre Ehe bleibt trotzdem weiterhin nur noch auf dem Papier bestehen. Winston wird zum Chef der Cardio am Grey Sloan in Seattle ernannt und Maggie bleibt in Chicago.